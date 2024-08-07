Антимонопольне рішення щодо Google може коштувати Apple мільярди доларів

Прибуткова угода Apple з Google може опинитися під загрозою після того, як американський суд постановив, що компанія Alphabet є монополістом на ринку пошуковиків.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Потенційно Google може розірвати угоду, яка робить його пошукову систему "за замовчуванням" на пристроях Apple, щоб уникнути покарання суду.

За даними аналітиків Morgan Stanley, Google щорічно платить Apple 20 мільярдів доларів, або близько 36% від того, що вона заробляє на пошуковій рекламі, розміщеній у браузері Safari, за цей привілей. Якщо угоду буде розірвано, виробник iPhone може втратити 4-6% прибутку.

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"Найбільш вірогідним результатом зараз є рішення судді про те, що Google повинен перестати платити за розміщення "за замовчуванням" свого пошуковика або що такі компанії, як Apple, повинні проактивно підказувати користувачам вибір пошукової системи замість того, щоб встановлювати її "за замовчуванням", - зазначають аналітики Evercore ISI.

Нагадаємо:

Окружний суд США визнав Google винним у порушені антимонопольного законодавства щодо свого пошукового бізнесу, який є найстарішим та найважливішим у компанії.

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Економічна правда.