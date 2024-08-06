Caterpillar перевершила прогнози прибутку: в чому причина

Caterpillar перевершила прогнози щодо прибутку в другому кварталі, оскільки зростання цін і зниження виробничих витрат нівелювали помірний попит на важку техніку компанії на основних ринках.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Акції компанії, відомої своїми всюдисущими жовтими екскаваторами, виросли на 3% на початку торгів, оскільки компанія спрогнозувала, що річний скоригований операційний прибуток буде вищим, ніж її попередній прогноз.

"Маржа перевищила наші очікування, в першу чергу завдяки нижчим, ніж очікувалося, виробничим витратам і дещо кращій, ніж очікувалося, ціні", - сказав генеральний директор Джим Емплбі.

Реклама:

Компанія Caterpillar, яка виробляє техніку, що використовується в будівельній, гірничодобувній та нафтогазовій галузях, повідомила про сприятливу цінову реалізацію в розмірі $578 млн у цьому кварталі.

"Цінова сила Caterpillar і надалі залишатиметься надійною основою для прогнозів щодо прибутку, але пом'якшення обсягу замовлень порівняно із прогнозами на 2023 рік вказує на невизначеність на ринках за межами США, особливо в Китаї", - сказав аналітик Third Bridge Райан Кіні.

Економічна правда.

Реклама: