Bitcoin відновлюється після обвалу у понеділок
Вівторок, 6 серпня 2024, 18:05 -
Ціна найпопулярнішої криптовалюти Bitcoin відновлює позиції після значного зниження у понеділок.
Про це повідомляє CoinDesk.
Вранці понеділка ціна криптовалюти "торкнулася дна" у 49300$, але згодом трохи відновила позиції.
Станом нам 17:50 вівторка ціна Bitcoin тримається рівня 56 тисяч 388 доларів. За добу криптовалюта відновила близько 3 тисяч доларів або 5%.
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Капіталізація криптовалюти становить 1,1 трильйона доларів. За останні 24 години обсяг торгів криптовалюти становив 59 мільярди доларів.
Економічна правда.
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