Bitcoin відновлюється після обвалу у понеділок

Ціна найпопулярнішої криптовалюти Bitcoin відновлює позиції після значного зниження у понеділок.

Про це повідомляє CoinDesk.

Вранці понеділка ціна криптовалюти "торкнулася дна" у 49300$, але згодом трохи відновила позиції.

Станом нам 17:50 вівторка ціна Bitcoin тримається рівня 56 тисяч 388 доларів. За добу криптовалюта відновила близько 3 тисяч доларів або 5%.

Реклама:

Капіталізація криптовалюти становить 1,1 трильйона доларів. За останні 24 години обсяг торгів криптовалюти становив 59 мільярди доларів.

Економічна правда.