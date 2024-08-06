Аналітики назвали топ-20 приватних українських вишів за доходами

Дохід вишів у млн гривень YouControl.Market

Найбільшим українським приватним університетом за доходом є Міжрегіональна академія управління персоналом, її дохід склав понад 578 млн грн у 2023-му.

Про це свідчить дослідження YouControl.Market, яке є у розпорядженні ЕП.

Найбільший загальний дохід у 2023-му згенерував МАУП – понад 578 млн грн. Це на 102% більше у порівнянні з 2021 роком.

Понад 411 млн грн загального доходу у 2023-му отримав Український католицький університет (УКУ), розташований у Львові. Це удвічі більше у порівнянні з 2021 роком.

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Трійку лідерів закриває "Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II" з міста Берегове. У 2023-му університет отримав понад 327 млн грн загального доходу. Це єдиний університет із двадцятки YouControl.Market, приріст якого значно знизився у порівнянні з 2021 роком – на 21%.

Четверте місце у списку посів Київський Університет Культури (КУК) із 297,7 млн грн загального доходу. Це на 54% більше, а ніж у 2021-му.

Пʼятірку лідерів зариває Київський медичний університет, який є першим приватним закладом вищої медичної освіти на пострадянському просторі, заснований у 1992-му. Його загальний дохід у 2023-му склав на 12% більше, а ніж у 2021-му, - 282,6 млн грн.

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Економічна правда.