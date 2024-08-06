Китайський забудовник прагне стягнути 6 мільярдів доларів з керівників та інших осіб

У березні ліквідатори розпочали судовий процес у Гонконзі щодо стягнення дивідендів і винагороди на загальну суму близько 6 мільярдів доларів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Китайський забудовник China Evergrande прагне відшкодувати 6 мільярдів доларів від свого засновника та інших осіб на тлі ліквідації колишнього гіганта нерухомості.

Зазначається, що прогнуть повернути гроші у семи осіб, включаючи засновника Хуей Ка Яня, його колишню дружину, колишнього виконавчого директора та колишнього фінансового директора.

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Evergrande повідомила, що ліквідатори розпочали судовий розгляд у Гонконзі в березні щодо стягнення дивідендів і винагороди на загальну суму близько 6 мільярдів доларів, виплачених компанією на основі ймовірно спотвореної фінансової звітності за 2017–2020 роки.

Нагадаємо:

Уряд Китаю оголосив про свою найпотужнішу спробу врятувати місцевий ринок нерухомості, пом'якшивши правила іпотеки та закликавши місцеві органи влади викуповувати непродані будинки.

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Одного з найбільших китайських забудовників China Evergrande Group звинувачують у завищенні виручки на 78 млрд доларів.