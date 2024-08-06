Кабмін дозволив іноземним компаніям будувати в Україні великі об'єкти

Уряд дозволив іноземним компаніям отримувати дозволи на будівельну діяльність.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови №314, якими відкрив можливість представництвам іноземних компаній та організацій в Україні займатися будівництвом великих об'єктів.

Зазначається, що право на будівельну діяльність іноземним компаніям надаватиметься без необхідності одержання ліцензії на будівництво об'єктів. Відповідна норма діятиме під час воєнного стану.

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Йдеться про будівництво об'єктів, що належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) класами наслідків.

Об'єкти із середніми (СС2) класами наслідків – це житлові будинки, висотою від п'яти поверхів. Об'єкти зі значними (СС3) класами наслідків — це багатоквартирні житлові будинки понад 100 метрів заввишки, великі громадські будівлі, промислові об'єкти, будівлі університетів, коледжів, шкіл, дошкільних закладів, ТРЦ, лікарень тощо.

У міністерстві зазначають, що рішення Кабміну дозволить удосконалити нормативно-правове регулювання діяльності іноземних компаній в Україні.

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Також в повідомленні додають, що рішення дозволить представництвам польських компаній в Україні проводити роботи щодо облаштування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.

Економічна правда.