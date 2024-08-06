В Україні можна отримати грант на вирощування винограду: до 330 тисяч на гектар

До 300 тисяч на гектар - такі гранти будуть видавати в україні на вирощування винограду. Отримати гроші може як виноградар, так і виробник вина.

Про це повідомляє виконуючий обов’язки Міністра агрополітики Тарас Висоцький.

За словами його словами, розмір гранту може сягати 330 тисяч гривень за один гектар для висаджування нових виноградних полів.

Грант можуть отримати як виноградарі, так і винороби, які пропонують крафтові вироби і опікуються власним виробництвом.

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Зазначається, що зміни до Порядку надання грантів, які нещодавно затверджені Урядом, мають сприяти збільшенню площ виноградників в усіх регіонах України.

Також є можливість отримати гранти і тим фермерам, які продовжують попри ризики, працювати у прифронтових регіонах.

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