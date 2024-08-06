Яйця по 2,4 грн: "Держоператор тилу" переуклав багатомільйонні угоди на харчування військових

"Державний оператор тилу" Міноборони продовжив переукладати угоди на харчування військових по областям, де певні фірми не справились з постачанням.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро"

Новий тендер на Київ і Київщину ціною 729 млн грн виграла фірма "Контракт продрезерв 5", по Рівненській області за 407 млн грн обрали ТОВ "Сендерс".

Раніше по цим регіонам на друге півріччя був обраний консорціум "Юнайтед Фуд Груп", до складу якого і входила фірма "Сендерс".

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Однак за даними "Наших грошей", консорціум не справився з постачанням по всім виграним областям. Так само раніше фірма "Гранпрі" не справилась з поставкою харчів військовим у фронтовій Донецькій області і її замінили на "Трейд граніт інвест".

Ціни харчів у нових каталогах залишаються менше роздрібних. Навіть яйця замовляють нижче середньої ціни Держстату по Україні.

Для тилової Рівненщини вони коштують 2,40 грн за штуку, а для фронтової Донеччини – по 3 грн навіть з урахуванням доставки. Дорожче тільки для столичних частин у Києві – по 3,10. А середня роздрібна ціна по Україні – 3,30 грн.

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"Це разюче контрастує з ціною 17 грн за яйце, яку Міноборони прописувало в деяких контрактах на 2023 рік. Коли їх ринкова ціна, за даними Держстату, була 6,30", - написало видання.

Нагадаємо:

В Україні поменшало продуктів, які Міноборони забракувало перед постачанням у військо.

Міністерство оборони України у липні 2024 року не допустило постачання 209 тонн неякісних та небезпечних продуктів, які призначалися для забезпечення харчування українських військових.

Економічна правда