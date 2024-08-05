Судові виконавці наклали новий арешт на акції компанії Жеваго 

Судові виконавці в межах справи за клопотанням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) наклали новий арешт на 49,3% акцій ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" (ПГЗК).

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Новий арешт - забезпечувальний захід за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) про стягнення з Костянтина Жеваго як ексвласника виведеного з ринку банку "Фінанси та Кредит" ("ФіК") на 46 млрд грн.

Згідно з оновленою інформацією Ferrexpo на біржі в понеділок, Ferrexpo plc отримала постанову від Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, яка накладає обмеження (арешт) на певні корпоративні права, щодо 49,3% акцій ПГЗК, які належать швейцарській дочірній компанії Ferrexpo AG.

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Також уточнюється, що арешт забороняє передачу 49,3% акцій, що належать Ferrexpo AG, у ПГЗК, "але не впливає іншим чином на право власності Ferrexpo AG на акції, включно з її правом здійснювати право голосу або отримувати дивіденди за акціями".

І додається, що "група може підтвердити, що у неї немає і ніколи не було наміру передавати акції, згадані вище".

Також наголошується, що, на думку групи, обмеження є частиною тривалої серії судових розглядів проти Костянтина Жеваго, що стосуються банку "Фінанси та кредит" і не пов'язані з Ferrexpo. Обмеження були введені в межах виконавчого процесу для погашення заборгованості Жеваго перед Національним банком України.

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"Наразі група аналізує можливі юридичні та інші засоби правового захисту, доступні їй, і має намір захищати свої права. Якщо процес правозастосування, відповідно до якого було запроваджено обмеження, не буде перервано, це зрештою може призвести до потенційного продажу акцій, що становлять 49,3% акцій ПГЗК", - констатується в оголошенні компанії на біржі.

Зі свого боку наголошується, що цей арешт відрізняється від інших, раніше накладених на акції групи.

"На діяльність Ferrexpo це не вплинуло", - наголошує компанія.

Нагадаємо:

Госпсуд Києва 10 липня 2024 р. відмовив Ferrexpo AG, яка звернулася 3 липня щодо скасування заходів забезпечення позову на 1% у частці, яка належить Жеваго, з 50,3% у підприємствах групи до 49,5%, оскільки його частка змінилася.

"В обґрунтування поданого клопотанням (з урахуванням уточнень від 9 липня 2024 року) представник компанії Ferrexpo AG вказує на те, що відповідно до опублікованої фінансової звітності компанії Ferrexpo Plc станом на 18 квітня 2024 року Fevalotinico SaRL володіє 49,3% випущених акцій, а відтак заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою Господарського суду м. Києва від 3 березня 2023 року повинні бути скасовані в частині накладення арешту в частині заборони здійснення відчуження 1% акцій ПрАТ "ПГЗК" та ТОВ "ЄГЗК", ТОВ "БГЗК", - випливає з матеріалів справи.

Проте суд зазначив: раніше позов було накладено на 50,3%-ву частку акцій, а згодом відбулося розмивання (зменшення) акцій Ferrexpo, що належать Fevamotinico SaRL, яка, своєю чергою, повністю належить Minco Trust, кінцевим бенефіціарним власником якої є Жеваго.

"Суд зазначає, що дії щодо зменшення підконтрольної відповідачу частки у статутному капіталі третіх осіб під час дії ухвали суду про таку заборону прямо суперечить вимогам чинного законодавства та свідчить про недобросовісність поведінки учасників судового процесу", - констатується в матеріалах справи.

У результаті суд відмовив у задоволенні клопотання Ferrexpo AG про часткове скасування заходів забезпечення позову, вжитих ухвалою Госпсуду Києва від 3 березня 2023 року у справі №910/268/23.

Як повідомлялося, Верховний суд України у складі колегії суддів Касаційного господарського суду розглянув касаційну скаргу компанії Ferrexpo AG на ухвалу Північного апеляційного господарського суду та відмовив у відкритті касаційного провадження, залишивши чинним арешт 50,3% частки в його ГЗК, накладений як забезпечувальний захід за позовом ФГВФО про стягнення з Жеваго як ексвласника виведеного з ринку банку "ФіК" 46 млрд грн. Таку ухвалу було винесено 13 червня 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Ferrexpo в судах різних інстанцій намагається скасувати арешт 50,3% часток у своїх ГЗК, ухвалений як забезпечувальний захід за позовом ФГВФО про стягнення з Жеваго 46 млрд грн.