Експорт українських товарів зріс на 9%: які галузі відроджуються 

У липні експорт українських товарів зріс на 9% до $2,97 млрд, імпорт товарів збільшився на 10% до $5,3 млрд.

Про це повідомив заступник міністра економіки, торговий представник Тарас Качка.

Згідно з його даними, таке зростання сталося попри те, що фізичний обсяг експорту в липні на 0,6% менший, ніж в червні.

"Головна причина – сезонна перезмінка в аграрних культурах, які експортуються. Обсяги експортованої кукурудзи і далі меншають – 1,56 млн тон, на 44,4% менше, ніж в червні і в 2,5 рази менше ніж в піковому квітні, коли ми експортували 4,1 млн тон кукурудзи", - розповів Качка.

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Натомість збільшився експорт пшениці і ріпаку. Пшениці Україні експортувала 1,58 млн тон, на 44% більше, ніж в червні. І майже в два рази більше, ніж в липні минулого року.

Українські виробники також експортували 277 тисяч тон ріпаку, що на 13,5 % більше, ніж в липні минулого року. Також відроджується експорт ячменю, експорт якого склав у липня 580 тисяч тон, майже в два рази більше, ніж в липні минулого року.

"У металургії не обійшлося без рекордів – 219 тисяч тон напівфабрикатів з заліза (7207), це найкращий показник за часи війни, +83% до червня місяця", - повідомив заступник міністра.

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Згідно з його інформацією, географічний розподіл експорту зберігається. 1,67 млрд (56%) припадає на ЄС, серед держав якого лідерами по купівлі українського є Польща (358 млн), Іспанія (190 млн),Німеччина (178 млн), Нідерланди (147 млн) і Італія (136 млн).

Експорт до Китаю поменшав на 3,1%, але і далі найбільший з поміж інших (не ЄС) країн світу – 175 млн доларів. Експорт до Єгипту зріс у липні до червня на 17,5% до 143 млн. Ще більше зростання експорту до Туреччини +32,7% і 134 млн доларів. Ну і зовсім гарні показники у торгівлі з Індією +137% і 89 млн доларів.

У топ-10 не-ЄС адресатів експорту – Республіка Молдова (87 млн), Ліван (44 млн), Алжир (39,5), США (39,2 млн), Ізраїль (39 млн), Індонезія (38,5 млн).

"Щодо імпорту, то він склав у липні 5,3 млрд доларів. На додаток до традиційних палива (604 млн), автомобілів (306 млн), лікарських засобів (156 млн), БПЛА (101 млн доларів), маємо такі значні статті імпорту як комплексні добрива (102 млн доларів) і електроенергія (120 млн доларів)", - зауважив Качка.

Нагадаємо:

Україна скоротила імпорт електроенергії у липні на 2% порівняно з червнем. До цього Україна три місяці поспіль нарощувала імпорт.

Економічна правда