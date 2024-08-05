Працевлаштування ветеранів стане простішим: запущено е-карту вакансій

На вебплатформі е-Ветеран з'явиться карта вакансій на державній службі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів.

Міністерство ветеранів запускає проєкт з працевлаштування ветеранів та ветеранок на держслужбі – е-Карту вакансій.

Повідомляється, що метою проєкту є полегшення ветеранам та ветеранкам процесу пошуку роботи та сприяння їхньому працевлаштуванню на державну службу.

Реклама:

Е-карта вакансій візуалізує інформацію про вакансії державних органів, органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій по всій Україні.

У вкладці "Таблиця" користувачі можуть обрати для себе вакансії у різних регіонах країни, а також отримати детальну інформацію про функціональні обов’язки, вимоги до кандидатів, рівень заробітної плати та контакти для зворотного зв’язку.

Наразі понад 17% штату Міністерства ветеранів – це ветерани й ветеранки, члени їхніх родин і сімей загиблих, чинних військовослужбовців, колишні військовополонені.

Реклама:

В повідомленні додають, що зараз на е-Карті розміщено 170 вакансій, які оновлюються щогодини.

Нагадаємо:

Міністерство у справах ветеранів України розподілило субвенцій на виплату грошової компенсації для придбання житла за трьома бюджетними програмами в обсязі 5,7 мільярдів гривень, що передбачені на 2024 рік.