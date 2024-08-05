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Зниження акцій Nvidia та Apple "зітре" сотні мільярдів доларів їх вартості - Bloomberg

Понеділок, 5 серпня 2024, 15:55 - Артур Крижний

На тлі обвалу фінансових ринків вартість Nvidia та Apple знизиться на сотні мільярдів доларів - на 358 та 277 мільярдів відповідно.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Станом на 15:20 акції Nvidia за результату доринкових торгів перебувають біля своїх ранкових мінімумів - падіння на 14%, а акції Apple впали більш ніж на 8%.

"Зниження вартості акцій Nvidia призведе до втрати близько 358 мільярдів доларів ринкової вартості компанії, тоді як падіння акцій Apple "зітре" 277 мільярдів доларів з її ринкової вартості", - йдеться у повідомленні.

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Раніше, ранок понеділка почався з падіння ринку акцій Японії та реакції світових котирувань на торги в Азії. Японський базовий індекс Nikkei закрився на 12,40% менше, що є найбільшим одноденним падінням з жовтня 1987 року.

Акції в Європі зазнали менш помітних втрат, хоча базові індекси там впали більш ніж на 2%

Глобальний розпродаж акцій стався на тлі зростаючого занепокоєння щодо економіки США.

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Економічна правда.

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