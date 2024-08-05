Понад 25,3 млрд грн податків від Київстар за час повномасштабного вторгнення

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Завдяки прозорому та сумлінному веденню бізнесу оператор електронних комунікацій Київстар є одним з найбільших інвесторів в економіку України та платником податків до державного бюджету. Від початку повномасштабного вторгнення компанія сплатила більш як 25,3 млрд грн податків і зборів, з них 4,5 млрд грн – сплачено у першому півріччі 2024 року.

Крім виконання податкових зобов`язань, компанія бере добровільну участь у вирішенні соціальних проблем суспільства, а також є важливою ланкою загальнонаціонального спротиву агресору.

Так, від початку повномасштабного вторгнення Київстар виділив понад 2 млрд грн на гуманітарну підтримку Збройних Сил України, допомогу медичним закладам, розмінування території України, підключення до інтернету укриттів, тощо.

Зокрема, у межах підтриманої компанією ініціативи "Нам тут жити" 146 інженерно-саперних груп ЗСУ отримали транспорт, обладнання та захисне спорядження.

Понад 50 млн грн виділено для придбання комплексних апаратних зв`язку (КАЗ) для підрозділів повітряних сил ЗСУ, які прикривають небо над Одеською, Миколаївською, Херсонською, а також частиною Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей. Компанія забезпечує інтернетом 1550 модульних будинків для переселенців та майже 1500 протиповітряних укриттів по всій країні.

У планах Київстар – подальший розвиток в Україні сучасних технологій зв`язку та сприяння державі у відбудові інфраструктури. З цією метою телеком-оператор планує інвестувати в економіку України протягом 5 років 1 мільярд доларів США.

Київстар є важливою інфраструктурною компанією, яка надає критично важливі послуги електронних комунікацій та забезпечує зв`язком та інтернетом більш як 23 мільйони українців. За понад 25 років роботи Київстар побудував в Україні понад 52 тисячі базових станцій, з них 5500 об`єктів було збудовано вже під час повномасштабного вторгнення.

Довідка про Київстар

Київстар – найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на березень 2024 р. обслуговував близько 24 млн абонентів мобільного зв’язку та більше 1 млн абонентів "Домашнього інтернету".

Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар розвиває в Україні нові технології зв`язку та в найближчі п`ять років планує інвестувати в цей напрямок 1 млрд доларів США.

Компанія допомагає країні долати виклики воєнного часу і за останні два роки виділила понад 2 млрд грн для підтримки ЗСУ, абонентів, місцевих громад, а також на благодійні ініціативи. Єдиний акціонер Київстар – міжнародна Група VEON з головним офісом в Нідерландах.

Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар понад 25 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на телеком-ринку, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією.