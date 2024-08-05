У Польщі можуть ввести прогресивні тарифи на воду: перший куб – всього один злотий
Тарифи на воду в Польщі можуть стати різними, залежно від споживання: людей хочуть заохотити до економії.
Про це повідомляє заступник міністра інфраструктури Пшемислав Коперський у інтерв’ю Польському радіо.
Польська влада планує ввести нову систему плати за воду. Перший кубометр коштуватиме символічний злотий (приблизно 10 грн), другий-третій теж будуть відносно недорогими, а за четвертий і кожний наступний доведеться платити більше.
За словами Коперського, тисяча літрів за злотий – це гарантія доступу до безплатної питної води для кожного поляка.
"По-друге, ми хочемо заохотити поляків колективно використовувати водопровідну воду. Зараз у нас дуже хороша вода з дуже високими показниками", – додав чиновник.
Водопровідна вода більш екологічна у порівнянні з бутельованою, оскільки не потребує утилізації великої кількості пластикових пляшок.
Відповідний законопроєкт збираються підготувати та подати до Сейму до кінця осені 2024 року.
Польський чиновник додав, що одночасно влада стимулюватиме економити воду шляхом запровадження підвищених тарифів на воду, починаючи з четвертого кубометра.
Економічна правда