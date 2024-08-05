У Польщі можуть ввести прогресивні тарифи на воду: перший куб – всього один злотий

Тарифи на воду в Польщі можуть стати різними, залежно від споживання: людей хочуть заохотити до економії.

Про це повідомляє заступник міністра інфраструктури Пшемислав Коперський у інтерв’ю Польському радіо.

Польська влада планує ввести нову систему плати за воду. Перший кубометр коштуватиме символічний злотий (приблизно 10 грн), другий-третій теж будуть відносно недорогими, а за четвертий і кожний наступний доведеться платити більше.

За словами Коперського, тисяча літрів за злотий – це гарантія доступу до безплатної питної води для кожного поляка.

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"По-друге, ми хочемо заохотити поляків колективно використовувати водопровідну воду. Зараз у нас дуже хороша вода з дуже високими показниками", – додав чиновник.

Водопровідна вода більш екологічна у порівнянні з бутельованою, оскільки не потребує утилізації великої кількості пластикових пляшок.

Відповідний законопроєкт збираються підготувати та подати до Сейму до кінця осені 2024 року.

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Польський чиновник додав, що одночасно влада стимулюватиме економити воду шляхом запровадження підвищених тарифів на воду, починаючи з четвертого кубометра.

Економічна правда