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Bitcoin опускався нижче 50 тисяч доларів

Понеділок, 5 серпня 2024, 09:50 - Артур Крижний
 
CoinDesk

Ціна найпопулярнішої криптовалюти Bitcoin знизилась на понад 17% за добу, до 50 380 доларів за монету.

Про це повідомляє CoinDesk.

Близько 9:24 за київським часом криптовалюта впала нижче 50 тисяч доларів, - до 49300$, але згодом трохи відновила позиції.

Станом нам 9:46 ціна Bitcoin тримається рівня 50 тисяч 379 доларів. За добу криптовалюта втратила близько 10 тисяч доларів або 17,06%.

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Капіталізація криптовалюти становила трохи менше 1 трильйона доларів. За останні 24 години обсяг торгів криптовалюти становив 62 мільярди доларів.

Економічна правда.

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