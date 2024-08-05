Bitcoin опускався нижче 50 тисяч доларів
Понеділок, 5 серпня 2024, 09:50 -
Ціна найпопулярнішої криптовалюти Bitcoin знизилась на понад 17% за добу, до 50 380 доларів за монету.
Про це повідомляє CoinDesk.
Близько 9:24 за київським часом криптовалюта впала нижче 50 тисяч доларів, - до 49300$, але згодом трохи відновила позиції.
Станом нам 9:46 ціна Bitcoin тримається рівня 50 тисяч 379 доларів. За добу криптовалюта втратила близько 10 тисяч доларів або 17,06%.
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Капіталізація криптовалюти становила трохи менше 1 трильйона доларів. За останні 24 години обсяг торгів криптовалюти становив 62 мільярди доларів.
Економічна правда.
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