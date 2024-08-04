Іноземні активи Єгипту залишаються позитивними другий місяць поспіль

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Чисті іноземні активи Єгипту залишалися позитивними другий місяць поспіль у червні. Вони були глибоко негативними протягом двох років.

Про це свідчать дані центрального банку, передає Reuters.

Єгипет використовує свої чисті іноземні активи, які включають активи як у центральному банку, так і в комерційних банках, для підтримки своєї валюти щонайменше з вересня 2021 року.

З лютого 2022 року іноземні активи стали від'ємними, але в лютому 2024 року уряд збільшив свої фінанси, продавши права на розробку Рас-ель-Хекма на узбережжі Середземного моря за 35 мільярдів доларів, а в березні підписавши з Міжнародним валютним фондом пакет фінансової підтримки на суму 8 млрд дол.

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Єгипет також різко девальвував свою валюту, що спричинило потік портфельних інвестицій і грошових переказів від заробітчан з-за кордону.

У червні іноземні активи комерційних банків скоротилися, але зросли в центральному банку, тоді як іноземні зобов'язання зросли як у комерційних банках, так і в центральному банку.

Чисті іноземні активи знизилися до 626,6 млрд єгипетських фунтів в червні цього року з 676,4 млрд фунтів наприкінці травня.

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Економічна правда