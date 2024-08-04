Угорський регулятор оштрафував лоукостера WizzAir на 770 тисяч євро

Угорський регулятор встановив порушення з боку авіакомпанії-лоукостера WizzAir та виписав їй штраф у розмірі 770 тисяч євро за недоброчесну практику щодо клієнтів.

Про це повідомили угорські ЗМІ, цитуючи агентство MTI, пише "Європейська правда".

Антимонопольний регулятор GVN встановив, що Wizz Air неналежно описувала деталі свого сервісу автоматичної реєстрації (check-in) і скеровувала клієнтів до дорожчих пакетів послуг, не вказуючи, що деякі з додаткових послуг можна придбати окремо.

Компанія у відповідь назвала висновок регулятора необгрунтованим і таким, що "не слугує інтересам пасажирів", та що була готова взяти на себе зобов’язання скоригувати процедуру купівлі квитків.

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Раніше повідомляли, що низці лоукостерів, у тому числі ірландському Ryanair і британському EasyJet, загрожує велетенський штраф в Іспанії за стягнення з пасажирів додаткової плати за деякі базові послуги.

Також стало відомо, що Єврокомісія може найближчим часом оштрафувати компанію Meta, якій належать соцмережі Facebook та Instagram, за порушення правил конкуренції в її сервісі оголошень Marketplace.

Європейська правда

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