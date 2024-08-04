У результаті нічного обстрілу росіян деякі рейси "Укрзалізниці" значно затримуються
Неділя, 4 серпня 2024, 13:20 -
АТ "Укрзалізниця" продовжує ліквідовувати наслідки обстрілу росіян. Близько 11 поїздів затримаються.
Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".
Так, після нічного обстрілу залізничної інфраструктури Полтавської області, виникли значні затримки таких рейсів:
- 21/22 Харків - Львів +10:34 год;
- 103/104 Краматорськ - Львів +10:34 год;
- 1/2 Харків - Івано-Франківськ +10:06 год;
- 201/202 Харків - Ворохта +10:06 год;
- 63/64 Харків - Львів +4:57 год;
- 111/112 Ізюм - Львів +4:57 год;
- 112/111 Львів - Ізюм +2:25 год.
Затримуються також рейси у зворотному напрямку:
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- 64/63 Львів - Харків вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 2 години пізніше свого розкладу;
- 112/111 Львів - Ізюм вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 2 години пізніше свого розкладу;
- 2/1 Івано-Франківськ - Харків вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 3 години пізніше свого розкладу;
- 202/201 Ворохта - Харків вирушить з кінцевої за графіком, але отримає неграфікову стоянку по ст. Івано-Франківськ тривалістю близько 3 годин.
В "Укрзалізниці" зазначають, що через онлайн-сервіс можна отримати 100% компенсацію вартості квитків. За зміною часу затримки можна стежити онлайн.
Нагадаємо:
Уночі внаслідок російського обстрілу на Полтавщині пошкоджено залізничну інфраструктуру, через що низка поїздів Харківського напрямку змінила маршрути, тому вони слідують із суттєвими затримками.
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Економічна правда
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