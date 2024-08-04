У результаті нічного обстрілу росіян деякі рейси "Укрзалізниці" значно затримуються

"Укрзалізниця"

АТ "Укрзалізниця" продовжує ліквідовувати наслідки обстрілу росіян. Близько 11 поїздів затримаються.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

Так, після нічного обстрілу залізничної інфраструктури Полтавської області, виникли значні затримки таких рейсів:

21/22 Харків - Львів +10:34 год;

103/104 Краматорськ - Львів +10:34 год;

1/2 Харків - Івано-Франківськ +10:06 год;

201/202 Харків - Ворохта +10:06 год;

63/64 Харків - Львів +4:57 год;

111/112 Ізюм - Львів +4:57 год;

112/111 Львів - Ізюм +2:25 год.

Затримуються також рейси у зворотному напрямку:

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64/63 Львів - Харків вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 2 години пізніше свого розкладу;

112/111 Львів - Ізюм вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 2 години пізніше свого розкладу;

2/1 Івано-Франківськ - Харків вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 3 години пізніше свого розкладу;

202/201 Ворохта - Харків вирушить з кінцевої за графіком, але отримає неграфікову стоянку по ст. Івано-Франківськ тривалістю близько 3 годин.

В "Укрзалізниці" зазначають, що через онлайн-сервіс можна отримати 100% компенсацію вартості квитків. За зміною часу затримки можна стежити онлайн.

Нагадаємо:

Уночі внаслідок російського обстрілу на Полтавщині пошкоджено залізничну інфраструктуру, через що низка поїздів Харківського напрямку змінила маршрути, тому вони слідують із суттєвими затримками.

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Економічна правда