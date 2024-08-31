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Міністр оборони Естонії припустив, що за вибухами на військовому заводі Diehl стоїть ФСБ

Субота, 31 серпня 2024, 17:10 - Володимир Тунік-Фриз, Європейська правда

Очільник Міністерства оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що версія про причетність Росії до вибухів на військовому виробництві у Німеччини є дуже реалістичною.

Про це він заявив у дискусії під час конференції GLOBSEC у Празі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Міністр зазначив, що гібридні атаки Росії на держави-члени НАТО почалися задовго до того, як Альянс почав обговорювати гібридні методи ведення війни.

"Естонія стикається з гібридними атаками Росії, включно з кібератаками, з 2007 року. Спершу це були лише кібератаки, потім фізичні атаки, потім вибухи… У нас є чіткі докази, що це атаки, організовані урядом (Росії. – Ред.). І Росія, очевидно, таким чином випробовує нас – як далеко вона може зайти до задіяння статті 5 НАТО", – заявив він.

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На думку міністра, подібна активність відбувається і у інших державах Альянсу.

"Німеччина зараз буде детально розслідувати атаки на військове виробництво, яка відбулася учора. І я не здивуюся, якщо зрештою виявиться, що це було влаштовано ФСБ. Бо це саме те, що вони роблять – атакують на нашу оборонну промисловість", – припустив Певкур.

На думку міністра, головна проблема – невизначеність реакції Альянсу на це. "Питання в тому, коли ми зможемо сказати – це перейшло рівень для (активації. – Ред.) статті 5", – заявив він.

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Як повідомлялося, 30 серпня у Німеччині стався вибух на заводі оборонного концерну Diehl Defence у німецькому Тройсдорфі.

Навесні 2024 року на одному з заводів Diehl у південно-західній частині Берліна сталася пожежа. У результаті вщент вигоріло технічне приміщення на першому поверсі заводської будівлі, збитки становлять мільйони доларів.

За цією пожежею припускали "російський слід", проте слідство не знайшло доказів цього.

Європейська правда

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