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Світовий банк профінансує українську освіту на 415 мільйонів доларів

Субота, 31 серпня 2024, 13:05 - Володимир Тунік-Фриз

Рада директорів Світового банку схвалила новий за "Програмою кредитування з прив’язкою до результатів, Program-for-results" (PforR)" — "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні" (LEARN).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Доступний обсяг фінансування за проєктом LEARN становить 415 млн дол

Програма дозволяє фінансування за:

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  • покращення умов для викладання та навчання, що реалізуються коштом субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам;
  • забезпечення доступом учнів, вчителів та шкільного персоналу до безпечних для очного викладання і навчання умов.

Підписання Угоди за проєктом має відбутися у вересні 2024 року. До кінця 2024 року за результатами досягнення попередньо визначених показників Україна зможе отримати 200 млн дол до загального фонду державного бюджету.

Економічна правда

фінанси освіта
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