АМКУ оштрафував компанію на більш як пів мільйона за наклеп на конкурента
Антимонопольний комітет України наклав штраф на ТОВ "Велду" у розмірі понад пів мільйона за дискредитацію конкурента.
Про це повідомляє пресслужба АМКУ.
Антимонопольний комітет України наклав штраф на ТОВ "Велду" у розмірі 510 984 грн за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.
Зазначається, що компанію визнано винною у дискредитації свого конкурента – ТОВ "КРС Трейд"
Так, ТОВ "Велду" поширювало серед клієнтів конкурента неправдиві відомості про діяльність "КРС Трейд" та товари, які вона реалізує, через лист від 26 листопада 2021 року та повідомлення під назвою: "Обережно, Контрафакт! Остерігайтесь підробок".
Обидві компанії займаються реалізацією продукції китайської торговельної марки "Veaye" на території України. У своїх повідомленнях "Велду" стверджувало, що "КРС Трейд" продає підроблений та контрафактний товар під цією маркою, а також підробляє митні документи.
За результатами розслідування АМКУ встановив, що дії ТОВ "Велду" призвели до суттєвих негативних наслідків для "КРС Трейд", включаючи втрату оптового покупця продукції "Veaye", а також репутаційні та фінансові збитки.
Економічна правда.