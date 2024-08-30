АМКУ оштрафував компанію на більш як пів мільйона за наклеп на конкурента

Антимонопольний комітет України наклав штраф на ТОВ "Велду" у розмірі понад пів мільйона за дискредитацію конкурента.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Антимонопольний комітет України наклав штраф на ТОВ "Велду" у розмірі 510 984 грн за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Зазначається, що компанію визнано винною у дискредитації свого конкурента – ТОВ "КРС Трейд"

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Так, ТОВ "Велду" поширювало серед клієнтів конкурента неправдиві відомості про діяльність "КРС Трейд" та товари, які вона реалізує, через лист від 26 листопада 2021 року та повідомлення під назвою: "Обережно, Контрафакт! Остерігайтесь підробок".

Обидві компанії займаються реалізацією продукції китайської торговельної марки "Veaye" на території України. У своїх повідомленнях "Велду" стверджувало, що "КРС Трейд" продає підроблений та контрафактний товар під цією маркою, а також підробляє митні документи.

За результатами розслідування АМКУ встановив, що дії ТОВ "Велду" призвели до суттєвих негативних наслідків для "КРС Трейд", включаючи втрату оптового покупця продукції "Veaye", а також репутаційні та фінансові збитки.

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Економічна правда.