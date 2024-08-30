Ремонт метро за завищеними цінами: повідомлено про підозру директору фірми, пов'язаної з екскерівником метрополітену

Поліцейські Києва повідомили про підозру директору будівельної компанії. Правоохоронці вважають, під час ремонту "Святошинсько-Броварської" лінії столичного метрополітену вона завищила ціни на 60 млн грн.

Про це повідомляє поліція Києва.

Як йдеться в повідомленні, директор фірми-підрядника за завищеною ціною закупив кабельно-провідникову продукцію для здійснення капітального ремонту в тунелі метро.

За даними слідчих управління поліції у метрополітені, у 2022 році між Київським метрополітеном та будівельною фірмою було укладено договори щодо розроблення проектної документації капітального ремонту тунелів Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену та безпосередньо виконання ремонтних робіт.

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Підрядник був зобов'язаний здійснити капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії та закупити матеріали, вироби, конструкції та обладнання для проведення ремонту.

Проте, за даними правоохоронців, директор компанії вирішив привласнити гроші Київського метрополітену та завищив в актах приймання виконаних будівельних робіт вартість кабельно-провідникової продукції. Потім підписав документи.

У результаті метрополітен переплатив підряднику понад 60 мільйонів гривень.

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Нагадаємо:

Як повідомляв "Bihus.Info", КП "Київський метрополітен" під керівництвом Віктора Брагінського віддав підряд на капітальний ремонт "червоної гілки" столичного метро вартістю 1,5 млрд грн компанії, оформленій на родичку бізнес-партнера Брагінського.

Контракт, укладений 23 грудня 2022 між КП "Київський метрополітен" та ТОВ "КБ "Теплоенергоавтоматика" на капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії, загрифували "для службового користування".

Загальна вартість угоди, згідно зі звітністю самого метрополітену – 1,58 млрд грн, із яких підряднику вже було сплачено близько мільярда.

За даними джерел Bihus.Info, в 2023 році "Теплоенергоавтоматика" купувала кабелі у компанії ТОВ "Тамерлайн". Компанія не є виробником, відтак сама також закуповувала кабелі у інших постачальників, але вже за значно нижчою ціною. В результаті, на партії в 7 км кабелю, з урахуванням податків, метрополітен міг переплатити близько 15,7 млн грн.

Основним власником ТОВ "КБ "Теплоенергоавтоматика" з літа 2020 року записана Тетяна Белецька. Белецька – балерина, народна артистка України, викладає у Національній опері України та завідує відділенням класичної хореографії в Київський муніципальній академію танцю.

Разом з тим, за даними журналістів, Белецька найімовірніше є тещею давнього колеги та бізнес-партнера Брагінського – Кирила Кривця. В середині нульових чоловіки одночасно працювали в структурах Нафтогазу, пізніше, в 2007-2012 роках, разом займалися бізнесом.

Після ж того як Брагінський в 2014 році очолив КП "Київський метрополітен", Кривець став власником одразу кількох компаній-підрядників, які постачали товари й виконували роботи для метро.

Спочатку він зайшов в ТОВ "99 продакшн", яке одразу ж почало постачати метрополітену формений одяг. Цікаво, що деякий час фірму очолювала в якості директора двоюрідна сестра Брагінського, тож виходить, що сестра укладала угоди з комунальним підприємством, яке очолював її ж брат. Також "99 продакшн" конкурувало на низці тендерів із ФОП Світланою Ільїною, яка є бухгалтеркою родинного бізнесу Брагінських.

Пізніше, на початку 2022 року, опосередковано через це саме ТОВ "99 продакшн", Кривець став основним бенефіціаром ТОВ "Енергодарбудмеханізація". На той момент фірма вже давно була підрядником метрополітену, зокрема взяла участь і в досі не завершеному будівництві метро на Виноградар. Після заходу Кривця, "Енергодарбудмеханізація" продовжує отримувати кошти від метрополітену.

Згідно з youcontrol, у 2022 році директором "Теплоенергоавтоматики" був Олександ Стеценко.