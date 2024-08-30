Виторг компаній, що генерують енергію з альтернативних джерел, зріс – аналітики

Сукупний виторг понад 850 компаній, що використовують альтернативні джерела для виробництва електроенергії, за 2023 рік становив 189,6 млрд грн.

Про це повідомляють аналітики R&D центру YouControl.

Так, за 2023 рік виторг становив 189,6 млрд грн, у 2022 році — 160,2 млрд грн, а у 2021-му — 119,1 млрд грн.

До п’ятірки найбільших за виручкою у 2023 році входить одна державна компанія з реєстрацією на Київщині зі 48,6 млрд грн.

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Другу сходинку посіло підприємство з фінансово-промислової групи "МХП" з 39,2 млрд грн.

А на третьому — компанія з фінансово-промислової групи "СКМ" з 31 млрд грн. На четвертому та п’ятому місці — держпідприємства зі столиці та Хмельниччини, що згенерували 9,7 млрд грн та 8,7 млрд грн виручки відповідно.

Економічна правда.

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