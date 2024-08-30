Всі розділи
Укр / Рус

Виторг компаній, що генерують енергію з альтернативних джерел, зріс – аналітики

П'ятниця, 30 серпня 2024, 12:24 - Артур Крижний

Сукупний виторг понад 850 компаній, що використовують альтернативні джерела для виробництва електроенергії, за 2023 рік становив 189,6 млрд грн.

Про це повідомляють аналітики R&D центру YouControl.

Так, за 2023 рік виторг становив 189,6 млрд грн, у 2022 році — 160,2 млрд грн, а у 2021-му — 119,1 млрд грн.

До п’ятірки найбільших за виручкою у 2023 році входить одна державна компанія з реєстрацією на Київщині зі 48,6 млрд грн.

Реклама:

Другу сходинку посіло підприємство з фінансово-промислової групи "МХП" з 39,2 млрд грн.

А на третьому — компанія з фінансово-промислової групи "СКМ" з 31 млрд грн. На четвертому та п’ятому місці — держпідприємства зі столиці та Хмельниччини, що згенерували 9,7 млрд грн та  8,7 млрд грн виручки відповідно.

Економічна правда.

Реклама:
енергетика
Реклама:
Матеріали за темою
Енергетики збільшили обмеження світла у більшості областей України 30 серпня 2024, 11:09
Графіки відключення світла у п'ятницю: найбільші обмеження будуть ввечері 29 серпня 2024, 17:44
У Києві та 11 областях екстрені відключення – "Укренерго" 29 серпня 2024, 14:59
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті