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Окупанти пошкодили підприємство на Дніпропетровщині – ОВА

П'ятниця, 30 серпня 2024, 09:16 - Олексій Артемчук, В'ячеслав Черкашин, Українська правда

Російські окупанти пошкодили промислове підприємство у Марганецькій громаді Дніпропетровської області, за ніч над регіоном збили 4 "Шахеди".

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак, голова облради Микола Лукашук у Telegram.

Пряма мова Лисака: "4 "Шахеди" збили над областю оборонці цієї ночі. Продовжувалися атаки на Нікопольщину. Ворог бив з важкої артилерії, застосовував дрони-камікадзе та скидав боєприпаси з БпЛА. А ще обстрілював з РСЗВ "Град". Під ударом були Нікополь та Марганецька громада. Пошкоджене підприємство".

Деталі: Лукашук уточнив, що промислове підприємство пошкодили у Марганецькій громаді.

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За словами представників влади, люди не постраждали.

Українська правда

Росія війна бізнес
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