Музична індустрія вступає у протистоянні з ШІ за авторські права

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Великі музичні лейбли та світові виконавці підписують листи проти ШІ та подають позови проти ШІ, що генерує музику.

Про це повідомляє Reuters.

Sony Music, Universal Music Group (UMG) і Warner Music подали в червні позови проти ШІ-компанії Udio і Suno. На сайтах цих компаній за лічені хвилини можна створити мелодію у будь-якому стилі та бажаними словами.

У четвер Udio та Suno подали свої перші відповіді до суду, заперечуючи будь-які порушення авторських прав і стверджуючи, що позови є спробою придушити менших конкурентів. Вони порівняли протести лейблів з минулими занепокоєннями індустрії щодо синтезаторів, драм-машин та інших інновацій, які замінюють людей-музикантів.

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"Поглинання величезної кількості творчої праці для її імітації не є творчістю. Це крадіжка для того, щоб скласти конкуренцію і замінити нас", - сказала Меррітт, незалежна музикантка, чий перший лейбл зараз належить UMG.

ШІ-компанії заявили, що забороняють користувачам створювати пісні, що явно імітують провідних виконавців. Але в нових позовах йдеться про те, що Suno і Udio можуть спонукати користувачів відтворювати елементи пісень Мерайї Кері, Джеймса Брауна та інших виконавців, а також імітувати голоси таких артистів, як ABBA і Брюс Спрінгстін, що свідчить про те, що вони зловживали каталогом захищених авторським правом записів лейблів для тренування своїх систем.

Мітч Глейзер, генеральний директор торгової групи музичної індустрії Американської асоціації звукозапису (RIAA), сказав, що позови "документують безсоромне копіювання величезної кількості записів з метою наповнити ринок дешевими імітаціями і відтягнути слухачів і доходи від справжніх артистів і авторів пісень".

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Претензії лейблів перегукуються зі звинуваченнями письменників, новинних агентств, музичних видавництв та інших у гучних судових процесах щодо авторських прав на чат-ботів, таких як ChatGPT від OpenAI та Claude від Anthropic, які використовують генеративний ШІ для створення тексту. Ці позови ще не завершені і перебувають на ранніх стадіях.

Економічна правда