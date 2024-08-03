Тільки в 2024 розірвали мільярдну угоду з ремонту дороги в окупованій Запорізькій області

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Запорізькій області розірвала з ТОВ "Шляхове будівництво "Альтком" угоду з ремонту відрізку дороги Т-08-15 Більмак (наразі селище Кам’янка) у Запорізькій області на суму 1,24 млрд грн.

Про це повідомляється в системі "Прозорро".

Договір було розірвано 18 червня 2024 року, а у "Прозорро" відповідна угода була опублікована у липні.

У 2021 році Служба автомобільних доріг у Запорізькій області (тепер Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Запорізькій області) замовила "Альткому" поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-08-19 Більмак - /М-14/ на ділянці км 21+870 – км 50+167 у Запорізькій області.

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Після початку великої війни сторони кілька разів продовжували термін дії угоди у зв’язку з форс-мажорними обставинами (військовою агресією РФ проти України). Останній раз у грудні 2023 року продовжили до 30 червня 2024.

Цьогоріч підрядник знову направив лист до замовника стосовно продовження строку дії договору.

Водночас цього разу Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Запорізькій області повідомила "Альтком" про недоцільність продовження терміну дії договору, відповідно і надання послуг з ремонту, а також про припинення договірних відносин.

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У відповіді замовник зазначив, що 22 грудня 2022 року Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України цей відрізок дороги Т-08-15 Більмак включив до переліку територій, на яких ведуться активні бойові дії або тимчасово окуповані, що свідчить про неможливість виконання ремонту.

Крім того, уряд протягом 2022-2024 року не включив цю дорогу до переліку об’єктів поточного середнього ремонту, що передбачає фінансування з держбюджету. А Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, як головний розпорядник коштів, не передбачило бюджетні асигнування щодо цих послуг на 2024 рік.

За даними Держаудитслужби, станом на липень цього року вартість виконаних робіт за угодою між САД у Запорізькій області та "Альткомом" становила 456 млн грн.

Аудитори 26 липня також повідомили, що замовник поінформував їх про розірвання договірних відносин з виконавцем та звільнив з посади особу, яка проводила закупівлі.

Раніше Держаудитслужба виявили порушення у цій закупівельній процедурі. Зокрема, не було цілої низки підтвердних документів зі сторони виконавця майбутніх робіт.

Держаудитслужба зобов’язала замовника усунути порушення. Натомість він намагався оскаржити вказане рішення в суді, але програв.

Наразі "ШБ "Альтком" прописана в Уманському районі Черкаської області. Раніше була зареєстрована в Маріуполі. Підприємство належить компанії "Altcom Global N.V." (Нідерланди) і донецькому ТОВ "Фінансово-промислова група "Альтком" донеччан Сергія Павлічєва та Олександра Тісленка.

"ШБ "Альтком", яка входила до складу засновників Національної Асоціації дорожників України (НАДУ), до 2022 року була одним із великих підрядників Укравтодору.

Повідомлялося, що детективи НАБУ затримували бенефіціара "Альткому" Олександра Тісленка за хабар голові Укравтодору часів президентства Петра Порошенка.

Селище міського типу Кам'янка (до 2021 року Більмак) Пологівського району Запорізької області окупували війська РФ у 2022 році.

Економічна правда