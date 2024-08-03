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Вночі на Вінниччині російський безпілотник влучив в інфраструктурний об'єкт

Субота, 3 серпня 2024, 10:00 - Володимир Тунік-Фриз, Українська правда

У ніч на суботу російський безпілотник влучив в обʼєкт інфраструктури у Вінницькій області.

Джерело: перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна у Facebook

Пряма мова: "В області є влучання в обʼєкт інфраструктури. Підрозділи ДСНС працюють на місці. До відбою тривоги перебувайте в укритті! Бережіть себе!"

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війна інфраструктура Росія
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