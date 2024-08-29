Естонія планує заробляти на в'язницях

Утримання іноземних ув'язнених у своїх в’язницях може принести Естонії 30 млн євро на рік.

Про це повідомляє ERR.

Залучення іноземних ув'язнених до напівпорожніх в'язниць принесе Естонії щонайменше 30 млн євро доходу на рік.

Повідомляється, що Естонія входить до четвірки країн Євросоюзу з найнижчим рівнем злочинності й тому половина камер в естонських в'язницях порожня. В Естонії працює три нові в'язниці на 3000 ув'язнених і є ще стара в'язниця у Таллінні, яка не функціонує.

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Мін'юст подав до кабінету міністрів пропозиції, як оптимізувати тюремне господарство та скоротити витрати на утримання тюрем.

Міністерство пропонує три варіанти: продаж в'язниць, консервація та здавання в оренду. Продаж уже визнали невигідним, бо в'язниці важко продати й доведеться звільняти персонал. Консервація коштуватиме 10 млн євро витрат на рік.

"Здаючи тюремні місця в оренду, ми домоглися б того, що забезпечили б роботою із цілком нормальною зарплатою значно більше людей. Ми могли б вирішити низку питань, пов'язаних із дефіцитом бюджету", – сказала міністерка юстиції та цифрових технологій Лійса-Лі Пакоста.

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За словами міністерки, Естонія також хоче зберегти в'язниці на випадок можливого воєнного конфлікту з Росією, щоб утримувати в них військовополонених. "Взяття військовополонених може означати, що нам є когось обміняти на естонських людей", – сказала Пакоста.

Економічна правда.