Львівський бізнесмен купує відомого виробника мінеральної води

Антимонопольний комітет України дозволив ТОВ "Води Поляни" львівського бізнесмена Олександра Свіщова купити частку в статутному капіталі МПП "Алекс", ТОВ "Аква Алекс" і ТОВ "Закарпаткурортмінводи".

Таке рішення регулятор ухвалив на своєму засіданні 29 серпня, пише Liga.net.

Усі три компанії, які купує Свіщов, зареєстровані у селі Поляна біля Мукачева на Закарпатті й займаються виробництвом мінеральної води.

У їхній лінійці "Лужанська", "Поляна Квасова-8", "Шаянська", "Поляна Купель-5", "Вершина" тощо.

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Кінцеві бенефіціари закарпатських компаній – Андрій Петьовка (син народного депутата, колишнього мера Мукачева Василя Петьовки) і закарпатський бізнесмен Василь Попп.

Олександр Свіщов – львівський підприємець, бізнес-партнер Григорія Козловського і ексвласник Винниківської тютюнової фабрики.

Ключові особи групи компаній родини Свіщових – Олександр Свіщов і його син Віталій, депутат Львівської міськради 7-8-го скликань. Група займається нерухомістю. Їй належить спортивно-розважальний комплекс Leoland на вул. Мельника у Львові, де раніше був палац спорту "Україна".

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Нагадаємо:

У листопаді минулого року Олександр Свіщов і засновник компанії Dragon Capital Томаш Фіала планували разом придбати виробника мінеральних вод у Трускавці Львівської області.