Компенсації, кредити: в Мінагрополітики розповіли, які зміни очікують агровиробників

В Україні розробляється низка законодавчих змін для підтримки агровиробників.

Про це повідомив виконуючий обов’язки міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час зустрічі з українськими агровиробниками.

Зокрема, йдеться про компенсацію витрат за використання сільськогосподарських земель для спорудження фортифікаційних укріплень.

За словами Тараса Висоцького, Мінагрополітики пропонує щорічну виплату 12% нормативно-грошової оцінки за користування цими землями. Це компенсуватиме орендну плату.

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По завершенню воєнного стану землі під фортифікації або викупити для суспільних потреб, або привести у стан для ведення сільськогосподарських робіт. Програму планується запустити наступного року.

Також розглядається можливість замороження кредитів агровиробникам з тимчасово окупованих територій, які продовжують працювати на підконтрольній території.

Щодо підтримки аграріїв на підконтрольній території, то серед основних програм: "Доступні кредити 5-7-9".

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Агровиробники можуть отримати кредит до 90 млн грн, а підприємства з тваринництва та переробки – до 150 млн грн, також компенсація до 50% вартості відновлення та будівництва меліоративних систем.

"Розмір допомоги складає не більше 26 500 гривень на 1 гектар оброблюваних угідь, на яких здійснюється гідротехнічна меліорація. Заявку можна подати через Державний аграрний реєстр до 31 жовтня", - зазначили в міністерстві.

Нагадаємо:

Наразі для сільгоспвиробників з прифронтових територій діють такі програми:

30% знижка від "Укрзалізниці" на перевезення експортної сільгосппродукції зі станцій, які знаходяться в зоні активних або можливих бойових дій;

гранти на розвиток садів та теплиць - до 10 мільйонів гривень або до 7 мільйонів гривень відповідно. Вже погоджено понад 200 заявок для підприємців з прифронтових територій;

податкові пільги для аграріїв з територій активних бойових дій, де працюють реєстри. Аграрії автоматично звільняються від сплати податків на сільськогосподарські землі. Підготовлені законодавчі зміни для продовження цієї пільги;

Уряд прийняв рішення про старт програми допомоги на один гектар для всіх аграріїв, які працюють у зоні можливих або активних бойових дій, де діють реєстри, незалежно від розміру їхніх ділянок. Зокрема, 2 тис гривень на один гектар для тих, хто працює в зоні активних бойових дій, 1 тисяча гривень – можливих бойових дій.

Економічна правда