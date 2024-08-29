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"Укренерго" накопичило гігантський запас енергообладнання – Кудрицький

Четвер, 29 серпня 2024, 13:53 - Артур Крижний

НЕК "Укренерго" накопичило гігантські запаси енергообладнання: щомісяця в Україну приїжджає набагато більше трансформаторів, ніж можливо втратити від атак РФ.

Про це повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький в інтерв'ю BBC, записане до масованої атаки РФ 26 серпня.

"Ми накопичили гігантський запас обладнання за допомогою західних донорів. І сьогодні до нас приїжджає щомісяця набагато більше трансформаторів, ніж ми теоретично можемо втратити від атак", - повідомив він.

За його словами також є інженерний захист на об'єктах "Укренерго".

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"Це єдині об'єкти критичної інфраструктури, де є такий захист, який витримує пряме влучання, наприклад, шахедів", - продовжив очільник енергокомпанії.

Нагадаємо:

"Укренерго" вважає песимістичним сценарій можливої катастрофи, пов'язаної з відсутністю електроенергії взимку, але легкою зима не буде.

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Економічна правда.

енергетика
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