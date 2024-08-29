"Укренерго" накопичило гігантський запас енергообладнання – Кудрицький
НЕК "Укренерго" накопичило гігантські запаси енергообладнання: щомісяця в Україну приїжджає набагато більше трансформаторів, ніж можливо втратити від атак РФ.
Про це повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький в інтерв'ю BBC, записане до масованої атаки РФ 26 серпня.
"Ми накопичили гігантський запас обладнання за допомогою західних донорів. І сьогодні до нас приїжджає щомісяця набагато більше трансформаторів, ніж ми теоретично можемо втратити від атак", - повідомив він.
За його словами також є інженерний захист на об'єктах "Укренерго".
"Це єдині об'єкти критичної інфраструктури, де є такий захист, який витримує пряме влучання, наприклад, шахедів", - продовжив очільник енергокомпанії.
Нагадаємо:
"Укренерго" вважає песимістичним сценарій можливої катастрофи, пов'язаної з відсутністю електроенергії взимку, але легкою зима не буде.
Економічна правда.