Засновника фонду Help Ukraine звинувачують у розкраданні коштів для біженців з України

Прокуратура Праги висунула обвинувачення засновнику чеського фонду Help Ukraine Володимиру Гергелю у розкраданні субсидій, призначених на реалізацію програм з інтеграції українських біженців.

Про це повідомляє Radio Prague International, пише Укрінформ.

Зазначається, що фонд Help Ukraine отримав цільову дотацію від Міністерства освіти Чехії у розмірі 20 мільйонів крон (800 тисяч євро), які мали бути використані для забезпечення роботи громадського центру у празькому районі Розтили.

"В даному випадку прокурор висунув обвинувачення одній людині за дії, які були кваліфіковані як шахрайство із субсидіями", – сказав прессекретар прокуратури Праги Алеш Цимбала.

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Центр з інтеграції українських дітей і їх батьків був відкритий у квітні 2022 року. Перераховані освітнім відомством Чехії кошти призначалися, зокрема, на навчання біженців чеської мови. Умовою отримання дотації було забезпечення безкоштовного відвідування дітьми занять.

Водночас фонд стягував плату з українських біженців і не платив зарплату власним співробітникам.

За даними Чеського телебачення, після отримання фондом першої частини міністерської дотації Гергель перерахував близько 2 мільйонів чеських крон на рахунок своєї матері.

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Пізніше із рахунку фонду були зняті ще 6 мільйонів чеських крон готівкою і одночасно внесені 8 мільйонів крон на придбання квартири у празькому районі Браник.

У Чехії перебувають понад пів мільйона українців, 380 тисяч з яких прибули до країни з початку розв’язаної Росією повномасштабної війни.

Нагадаємо:

Більшість депутатів парламенту Нідерландів закликають уряд допомогти муніципалітетам збирати фінансові внески від українців, що працюють, за їхній притулок – відповідна норма набула чинності з 1 липня, але на практиці часто не виконується.