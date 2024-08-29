Комітет ВР підтримав зменшення присутності держави на банківському ринку
Четвер, 29 серпня 2024, 12:45 -
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував прийняти законопроект про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків #11474 у першому читанні.
Про це повідомив заступник голови парламентського комітету Ярослав Железняк.
Він зазначив, що головна ціль законопректу - зменшити присутність держави на банківському ринку.
Він також повідомив про основні новації:
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- розширює коло потенційних інвесторів, продаж яким готова розглянути держава;
- дозволяє продаж будь-якої частки держави у банку (а не лише 100% акцій держави, як передбачено у чинному законі);
- підвищує вимоги до юридичних осіб, які можуть залучатися державою у якості фінансових радників з продажу;
- включає міжнародних донорів до участі у процедурі відбору фінансових радників з продажу та процедурі самого продажу;
- оновлює правила щодо визначення ціни та проведення аукціону відповідно до рекомендацій Світового банку;
- враховує вірогідність, що в аукціоні може брати участь лише один потенційний інвестор;
- приводить вимоги до договору купівлі-продажу у відповідність до ринкових практик;
- запобігає негативному впливу на процедуру продажу (наприклад, зупинку продажу) з боку колишніх бенефіціарних власників (актуально для АТ "СЕНС БАНК") чи поточних міноритарних акціонерів (актуально для АБ УКРГАЗБАНК").
"Цей законопроект також є вимогою в DPL Світового банку та програмі МВФ", - зазначив депутат.
Нагадаємо:
Кабінет міністрів схвалив проект закону "Про публічні закупівлі", який винесуть на розгляд Верховної Ради.
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