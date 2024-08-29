НБУ заборонив бізнесу отримувати готівкові перекази від фізосіб без відкриття рахунку
Національний банк України оновив порядок ведення касових операцій у національній валюті, заборонивши бізнесу отримувати перекази в готівці від фізосіб без відкриття рахунку.
Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.
"Надавачі платіжних послуг зобов’язані в обов’язковому порядку зараховувати кошти за операціями з переказу готівки без відкриття рахунку на рахунки суб’єктів господарювання", - йдеться у повідомленні.
Кошти, відправлені за допомогою такого переказу, спочатку повинні зараховуватися на поточний чи платіжний рахунок госпсуб’єкта, лише після цього вони можуть бути видані з цих рахунків готівкою, пояснив регулятор.
Водночас для громадян жодних змін не відбулося, наголосив НБУ. Фізособи можуть розраховуватися з підприємцями за надані послуги та придбані в них товари як у безготівковій формі, так і готівкою, зокрема під час переказу коштів без відкриття рахунку.
Ці норми набрали чинності 29 серпня.
Економічна правда.