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НБУ заборонив бізнесу отримувати готівкові перекази від фізосіб без відкриття рахунку

Четвер, 29 серпня 2024, 12:34 - Артур Крижний

Національний банк України оновив порядок ведення касових операцій у національній валюті, заборонивши бізнесу отримувати перекази в готівці від фізосіб без відкриття рахунку.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

адавачі платіжних послуг зобов’язані в обов’язковому порядку зараховувати кошти за операціями з переказу готівки без відкриття рахунку на рахунки суб’єктів господарювання", - йдеться у повідомленні.

Кошти, відправлені за допомогою такого переказу, спочатку повинні зараховуватися на поточний чи платіжний рахунок госпсуб’єкта, лише після цього вони можуть бути видані з цих рахунків готівкою, пояснив регулятор.

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Водночас для громадян жодних змін не відбулося, наголосив НБУ. Фізособи можуть розраховуватися з підприємцями за надані послуги та придбані в них товари як у безготівковій формі, так і готівкою, зокрема під час переказу коштів без відкриття рахунку.

Ці норми набрали чинності 29 серпня.

Економічна правда.

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Нацбанк
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