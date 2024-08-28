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Через бойові дії без світла залишаються споживачі у п'яти областях

Середа, 28 серпня 2024, 16:25 - Артур Крижний

Через бойові дії станом на ранок 28 серпня в Україні залишаються без світла споживачі у п'яти областях.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Зокрема, внаслідок бойових дій залишаються без світла 115,4 тис. споживачів на Донеччині, 3,7 тис. - у Запорізькій області, 8,5 тис. - на Сумщині, 38,6 тис. - на Харківщині, 1,9 тис. - на Чернігівщині.

У Херсоні знеструмлено 3,2 тис. споживачів, в області - понад 25 тис.

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Упродовж доби енергетики заживили 3,9 тис. споживачів на Донеччині, 1,2 тис. - у Запорізькій області, 2,2 тис. - на Сумщині, понад 2 тис. - на Харківщині.

Через технологічні порушення знеструмлено 4,3 тис. споживачів на Київщині та понад 2 тис. - на Чернігівщині.

Економічна правда.

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енергетика
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