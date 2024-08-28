Баффет продав акцій американського банку на майже мільярд доларів

Інвестор-мільярдер Баффет продав акції Bank of America на 982 млн дол під час останнього продажу.

Про це повідомляє Reuters.

Berkshire Hathaway мільярдера Уоррена Баффета продав ще кілька акцій Bank of America за останні кілька днів, виручивши 981,9 млн дол, оскільки конгломерат продовжує скорочувати свою частку в другому за величиною американському кредиторі.

Зазначається, що з середини липня Berkshire позбувся акцій Bank of America на суму близько 5,4 млрд дол в результаті низки продажів.

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Конгломерат продав близько 24,7 млн акцій кредитора в період з 23 по 27 серпня, згідно з поданою у вівторок заявою до регуляторних органів.

В повідомленні додають, що Баффет, один з найбільш шанованих інвесторів у світі, почав інвестувати в Bank of America в 2011 році, коли Berkshire придбав привілейовані акції на суму 5 млрд дол.

Нагадаємо:

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Berkshire Hathaway Уоррена Баффета продав акції Bank of America, збільшивши продажі до більш ніж 3 млрд дол цього місяця.