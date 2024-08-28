Держборг України у липні зріс на 200 мільярдів: майже як за увесь II квартал

Протягом липня сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилася на 206,16 млрд грн, що наблизилося до показника за весь другий квартал - 243,7 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що на 31 липня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6 374,09 млрд грн, або 155,36 млрд дол. США.

Зокрема, державний та гарантований державою зовнішній борг становив 4 633,08 млрд грн (72,69% загальної суми), або 112,92 млрд дол. США; державний та гарантований державою внутрішній борг – 1 741,01 млрд грн (27,31%), або 42,43 млрд дол. США.

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У міністерстві також навели дані щодо обсягів державного боргу України. Він становив 6 050,06 млрд грн, або 147,46 млрд дол. США.

Водночас у червні сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась лише на 52,71 млрд грн.

За другий квартал (квітень, травень, червень) загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України збільшився на 243,7 млрд грн

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Нагадаємо:

Станом на 30 червня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6,16 трлн грн, або $152,2 млрд.

Економічна правда.