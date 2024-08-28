ЄС вже надав українцям 40 мільйонів енерголамп: країна заощадить 1 ГВт електроенергії

Українці отримали 40 млн енергоефективних ламп від ЄС у відділеннях "Укрпошти" за програмою "Несемо світло разом".

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"За час дії програми в Україні стало на 40 млн менше ламп розжарювання, що за нашими підрахунками дозволить заощадити до 1 ГВт електроенергії", — зазначила заступниця Міністра економіки України Надія Бігун.

Загалом програмою скористались понад 8 мільйонів українців. Найактивнішими регіонами стали:

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Київщина — замінено 4,2 млн ламп;

Львівщина — замінено 3,2 млн ламп;

Дніпропетровщина — замінено 3,1 млн ламп;

Харківщина — замінено 2,3 млн ламп.

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Нагадаємо:

"Укрпошта" продовжила програму обміну ламп розжарювання, впроваджену наприкінці січня минулого року. Наразі у відділеннях поштового оператора для обміну доступно близько 7 млн LED-ламп.

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Економічна правда.