Енергогіганти КНР отримують надприбутки від видобутку, але втрачають на переробці

Великі нафтові та газові компанії Китаю отримують значні прибутки від видобутку викопного палива, але ситуація змінюється, коли мова йде про переробку та продаж видобутих ресурсів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Зростання міжнародних цін на нафту та збільшення обсягів видобутку призвели до значного зростання чистого прибутку компаній PetroChina Co. та Cnooc Ltd. цього тижня, а також до покращення фінансових показників Sinopec, компанії, яка більше покладається на прибутки від переробки нафти.

Це свідчить про те, що ці три великі компанії отримують вигоди від політики Пекіна, яка вимагає скорочення імпорту нафти шляхом збільшення власного видобутку нафти та газу.

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Однак втрати вони зазнають у сфері переробки та збуту пального, а також у виробництві хімічних речовин із нафти. Причиною цього є уповільнення китайської економіки та зусилля щодо декарбонізації — фактори, які можуть в кінцевому підсумку підірвати основне джерело їхнього прибутку, а саме високі ціни на нафту.

Cnooc, остання з трьох компаній, що звітувала про фінансові результати за перше півріччя і найбільше залежить від видобутку, повідомила в середу про збільшення чистого прибутку на 25% до майже 80 мільярдів юанів (11 мільярдів доларів).

Це сталося після рекордного прибутку PetroChina у розмірі майже 90 мільярдів юанів, що на 4% більше, ніж торік. Sinopec досягла більш скромного зростання, менше ніж на 2%.

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Обидві компанії, PetroChina і Sinopec, описали складнішу ситуацію для своїх переробних підрозділів, які зафіксували зниження операційного прибутку приблизно на 40% у першій половині року.

Нафтопереробні заводи стикаються з надлишком потужностей порівняно з попитом. Накопичені збитки за рік погіршилися до майже 19 мільярдів юанів у липні, що зробило цей сектор найгіршим у китайській промисловій економіці.

Проте і PetroChina, і Sinopec заявили інвесторам, що очікують покращення ситуації з відновленням економіки. На брифінгу в Гонконгу в середу віцепрезидент PetroChina Лі Жусінь зазначив, що обмеження виробничих потужностей, введені урядом, і очікувані зміни у ціноутворенні на пальне та споживчих податках принесуть користь оптовим продавцям, що сприятиме більш оптимістичному прогнозу на другу половину року.

Однак галузь стикається з серйозними викликами. Обидві компанії підкреслили слабкість ринку дизельного пального, яке забезпечує значну частину будівельної діяльності в Китаї. Це свідчить про найгірший стан економіки через тривалу кризу на ринку нерухомості.

Бензин, який становить приблизно чверть споживання нафти в Китаї, також має проблеми через швидке впровадження електромобілів і популярність високошвидкісних залізниць. Що стосується нафтохімічної продукції, то розширення виробничих потужностей на тлі сповільнення економіки створило надлишок, який зберігатиметься ще багато місяців.

Економічна правда.