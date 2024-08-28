У Рівненській області впав БПЛА: знеструмлювались підстанції та залізниця – Міненерго

У Рівненській області внаслідок падіння БПЛА знеструмлювались підстанції, приєднані до неї побутові споживачі та залізниця (збоїв у русі потягів не було).

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Згідно з повідомленням, живлення відновлено за резервною схемою

Київська область: працівники виявили БПЛА на землі неподалік повітряної лінії. Його було знешкоджено.

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Чернігівська область: внаслідок обстрілу відключились повітряні лінії, через що знеструмлювались майже 3 тисячі споживачів у 12 населених пунктах.

Запорізька область: під час огляду підстанції сапери виявили боєприпаси, що не вибухнули. Вони були знешкоджені.

Донецька область: через бойові дії знеструмлювалась підстанція та побутові споживачі.

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Нагадаємо:

28 серпня У Києві, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях були введені екстрені відключення електроенергії.