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У Рівненській області впав БПЛА: знеструмлювались підстанції та залізниця – Міненерго

Середа, 28 серпня 2024, 11:12 - Віктор Волокіта

У Рівненській області внаслідок падіння БПЛА знеструмлювались підстанції, приєднані до неї побутові споживачі та залізниця (збоїв у русі потягів не було). 

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Згідно з повідомленням, живлення відновлено за резервною схемою

Київська область: працівники виявили БПЛА  на землі неподалік повітряної лінії. Його було знешкоджено.

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Чернігівська область: внаслідок обстрілу відключились повітряні лінії, через що знеструмлювались майже 3 тисячі споживачів у 12 населених пунктах.

Запорізька область: під час огляду підстанції сапери виявили боєприпаси, що не вибухнули. Вони були знешкоджені.

Донецька область: через бойові дії знеструмлювалась підстанція та побутові споживачі. 

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Нагадаємо: 

28 серпня У Києві, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях були введені екстрені відключення електроенергії.

Міненергетики електроенергія
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