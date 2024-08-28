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Українська ракета дальнього радіусу дії коштує менше $1 млн, треба ще знизити – Федоров

Середа, 28 серпня 2024, 10:37 - Віктор Волокіта

Ракета дальнього радіусу дії українського виробництва коштує менше ніж $1 млн, і наступним кроком буде масштабування її виробництва.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Associated Press (AP), передає "Інтерфакс-Україна". 

Федоров заявив, що кожна ракета коштує менше ніж $1 млн, і військові звертаються до приватного сектору, щоб ще більше знизити виробничі витрати.

"Приватний ринок неймовірно швидко генерує рішення", - сказав міністр.

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"Я думаю, що це змінить правила гри, тому що ми зможемо завдати удару там, де Росія сьогодні цього не очікує", - підкреслив він.

При цьому Федоров відмовився вдаватися до подробиць про дальність і поточні поставки, пославшись на міркування безпеки, але повідомив, що бере участь у проєктах із розроблення вітчизняних ракет із кінця 2022 року.

Водночас один із фахівців, які брали участь у проєкті, сказав AP, що це абсолютно нова розробка, з нуля", яка почалася близько 18 місяців тому.

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"Це не продовження старого радянського проекту", - цитує фахівця агентство.

За його словами, ракета має твердопаливний прискорювач, який розганяє її, за ним слідує реактивний двигун.

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