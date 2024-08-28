Аеропорт Казані призупинив роботу ймовірно через загрозу БПЛА
Середа, 28 серпня 2024, 09:00 -
Росавіація повідомила, що "для забезпечення безпеки польотів" вранці 28 серпня на роботу аеропорту російської Казані введено тимчасові обмеження - ймовірною причиною є загроза атаки безпілотників.
Джерело: Росавіація, "РИА Новости", Baza
Деталі: За даними "Бази", аеропорт Казані призупинив свою роботу через загрозу атаки безпілотників.
Затримано кілька рейсів на виліт і на приліт.
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Літаки, що прямують до Казані, перенаправлені на запасний аеродром у Самару.
Нагадаємо: У ніч на 28 серпня у Ростовській області Росії після гучних вибухів виникли пожежі на двох нафтобазах.
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