Визначені учасники відбору амбасадорських вин 2024 року

Корпорація "Укрвинпром" спільно з Асоціацією сомельє України визначила список учасників відбору на отримання статусу вин-амбасадорів країни-2024 для найбільшого світового центру культурної винної спадщини La Cité du Vin у французьському місті Бордо.

До списку потрапили понад 70 зразків вин від наступних виробників: ФГ "Татове вино", "Тірас Вайнері", Artwinery, "Виноробна компанія Шато Чизай", "Престиж Груп", "Вайн Діскавері Селекшн", "Виналь", "БІГ Вайнс", ФГ "Димидівське", "Карпат-вин Еталон", "Крафтовий світ", "46 Parallel Wine Grouр", "Фрателлі Вайнері", "Вінтрест", "Винний дім Гігінеішвілі", "Шато-піно", "Виробничо-комерційна фірма "Фрумушика-нова", "Вікторія", "ТОВ Вина Запоріжжя", "Виноман", "Бейкуш Вайнері", "Коблево".

Вина, що отримують статус офіційних амбасадорів країни, стають частиною колекції центру La Cité du Vin, який є найбільшим у світі музеєм виноробства. Переможці відбору-2023 були представлені під патронатом президента Франції Еммануеля Макрона на щорічних виставках Wine Paris і Vinexpo Paris в Університеті Сорбонни та на багатьох дипломатичних заходах.

Інформаційні партнери проєкту – "Українська правда", Dico du Vin (Франція), PostEat, PR-Service.

Довідково.

З моменту відкриття, 1 червня 2016 року, La Cité du Vin став невід’ємною частиною туристичного кола Бордо. Він також є соціальним центром для мешканців Бордо та його околиць. Щороку La Cité du Vin приймає в середньому 400 000 відвідувачів 180 різних національностей світу, а також понад 1000 французьких та міжнародних журналістів, 1100 груп і 400 приватних заходів.