У ЄС з'явився перший стейблкоїн, що привʼязаний до євро

У Європейському союзі з'явився перший привʼязаний до євро стейблкоїн, що відповідає вимогам MiCA.

Про це повідомляє прес служба Banking Circle.

Європейський платіжний банк Banking Circle зі штаб-квартирою у Люксембурзі випустив перший регульований стейблкоїн EURI з привʼязкою до євро, що відповідає вимогам до криптоактивів MiCA. Про це повідомляє Banking Circle.

EURI – це перший токен електронних грошей, запущений Banking Circle, і перший регульований MiCA стейблкоїн, випущений і підтриманий банком у ЄС.

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Повідомляється, що стейблкоїн буде продаватися на найбільшій криптобіржі Binance з 28 серпня. Згодом EURI зʼявлятиметься й на інших біржах.

Banking Circle запевняє, що всі фіатні гроші (тип валюти, цінність якої не ґрунтується на жодному фізичному активі, наприклад, золоті чи сріблі) власників EURI, отримані в обмін на стейблкоїн, будуть зберігатися у вигляді готівки або її еквівалентів у віддаленій структурі банку на випадок банкрутства.

EURI підлягатиме моніторингу транзакцій та оцінці ризиків для виявлення шахрайства та загального зниження ризиків.

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Крім цього, токен підлягатиме аудиту, який проводитиме аудиторська фірма вищого рівня, щоб забезпечити паритет між EURI в обігу та готівкою клієнтів. Власники можуть обміняти EURI на євро за номінальною вартістю в будь-який час. EURI можна буде використовувати й для розрахунку за іншими криптовалютами.

Економічна правда.