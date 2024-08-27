У ЄС з'явився перший стейблкоїн, що привʼязаний до євро
У Європейському союзі з'явився перший привʼязаний до євро стейблкоїн, що відповідає вимогам MiCA.
Про це повідомляє прес служба Banking Circle.
Європейський платіжний банк Banking Circle зі штаб-квартирою у Люксембурзі випустив перший регульований стейблкоїн EURI з привʼязкою до євро, що відповідає вимогам до криптоактивів MiCA. Про це повідомляє Banking Circle.
EURI – це перший токен електронних грошей, запущений Banking Circle, і перший регульований MiCA стейблкоїн, випущений і підтриманий банком у ЄС.
Повідомляється, що стейблкоїн буде продаватися на найбільшій криптобіржі Binance з 28 серпня. Згодом EURI зʼявлятиметься й на інших біржах.
Banking Circle запевняє, що всі фіатні гроші (тип валюти, цінність якої не ґрунтується на жодному фізичному активі, наприклад, золоті чи сріблі) власників EURI, отримані в обмін на стейблкоїн, будуть зберігатися у вигляді готівки або її еквівалентів у віддаленій структурі банку на випадок банкрутства.
EURI підлягатиме моніторингу транзакцій та оцінці ризиків для виявлення шахрайства та загального зниження ризиків.
Крім цього, токен підлягатиме аудиту, який проводитиме аудиторська фірма вищого рівня, щоб забезпечити паритет між EURI в обігу та готівкою клієнтів. Власники можуть обміняти EURI на євро за номінальною вартістю в будь-який час. EURI можна буде використовувати й для розрахунку за іншими криптовалютами.
Економічна правда.