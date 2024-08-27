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Кар'єр, який належав колаборанту Сальдо, виставили на приватизацію

Вівторок, 27 серпня 2024, 12:22 - Олексій Артемчук
 
фдму

Держава продасть гранітний кар’єр, що належав родині гауляйтера окупованої частини Херсонської області Сальдо.

Про це повідомляється в системі Prozorro.Продажі..

На початку вересня Фонд державного майна проведе аукціон з приватизації 99,8612% статутного капіталу ПрАТ "Каштан" у Житомирській області. Компанія раніше належала сім'ї колаборанта Володимира Сальдо (гауляйтера окупованої Росією частини Херсонської області).

Вона займається промисловим видобутком, обробкою та продажем граніту з родовища Букинське. Спеціальний дозвіл на користування надрами чинний до 6 червня 2040 року.

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Повідомляється, що до складу активу входить державний пакет акцій товариства у кількості 36 948 660 штук, що становить 99,86% статутного капіталу товариства. Стартова ціна – 3,2 млн грн (не рахуючи боргів на суму 4 млн грн), аукціон запланований на 4 вересня.

Економічна правда

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