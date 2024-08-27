Видатки на оборону сягнули трильйона з початку року

Видатки держбюджету на оборону досягли 1 трлн грн з початку 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки та оборони становили 1 трлн грн у січні-липні 2024 року. Це 58,1% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету

У липні з держбюджету використано 161,6 млрд грн на потреби оборони.

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Кошти були спрямовані на:

грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу, поліцейських

придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), паливно-мастильних матеріалів, харчових продуктів

медичне забезпечення

інші витрати на забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

Безпека та оборона залишаються абсолютним пріоритетом та найбільшою статтею видатків державного бюджету. Військові витрати покриваються виключно коштом внутрішніх надходжень та запозичень.

У міністерстві закликають підтримувати Збройні Сили України, сумлінно сплачуючи податки, а також інвестувати у військові облігації, адже це є основні джерела фінансування безпеки та оборони України.

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Економічна правда