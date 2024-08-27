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Видатки на оборону сягнули трильйона з початку року

Вівторок, 27 серпня 2024, 11:58 - Олексій Артемчук

Видатки держбюджету на оборону досягли 1 трлн грн з початку 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки та оборони становили 1 трлн грн у січні-липні 2024 року. Це 58,1% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету

У липні з держбюджету використано 161,6 млрд грн на потреби оборони.

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Кошти були спрямовані на:

  • грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу, поліцейських
  • придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), паливно-мастильних матеріалів, харчових продуктів
  • медичне забезпечення
  • інші витрати на забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

Безпека та оборона залишаються абсолютним пріоритетом та найбільшою статтею видатків державного бюджету. Військові витрати покриваються виключно коштом внутрішніх надходжень та запозичень.

У міністерстві закликають підтримувати Збройні Сили України, сумлінно сплачуючи податки, а також інвестувати у військові облігації, адже це є основні джерела фінансування безпеки та оборони України.

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Економічна правда

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