Нацбанк послабив курс гривні: долар та євро подорожчали
Вівторок, 27 серпня 2024, 10:48 -
Станом на 27 серпня офіційний курс долара від НБУ збільшився - долар набрав у ціні 13 копійок, євро - 34 копійки.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,35 грн, євро – 46,18 грн (на 26 серпня долар - 41,22 грн, євро – 45,84 грн).
На 10:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,40 – 41,50 грн.
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На цей же час "чорний" курс євро становив 46,00 – 46,18 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 41,20 - 41,60 грн (курс на 26 серпня – 41,10 - 41,55 грн);
- Євро – 45,80 - 46,45 грн (курс на 26 серпня – 45,70 - 46,30 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
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- Приватбанк – 40,98 - 41,58 грн;
- Ощадбанк – 41,10 - 41,6 грн;
- Укрсиббанк – 41,05 - 41,65 грн;
- ПУМБ – 41,20 – 41,70 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,667 грн за долар, monobank - 41,649 грн.
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