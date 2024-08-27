Нацбанк послабив курс гривні: долар та євро подорожчали

Станом на 27 серпня офіційний курс долара від НБУ збільшився - долар набрав у ціні 13 копійок, євро - 34 копійки.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,35 грн, євро – 46,18 грн (на 26 серпня долар - 41,22 грн, євро – 45,84 грн).

На 10:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,40 – 41,50 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 46,00 – 46,18 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,20 - 41,60 грн (курс на 26 серпня – 41,10 - 41,55 грн);

Євро – 45,80 - 46,45 грн (курс на 26 серпня – 45,70 - 46,30 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 40,98 - 41,58 грн;

Ощадбанк – 41,10 - 41,6 грн;

Укрсиббанк – 41,05 - 41,65 грн;

ПУМБ – 41,20 – 41,70 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,667 грн за долар, monobank - 41,649 грн.