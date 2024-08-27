Імпорт авто в Україну зріс на третину

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За першу половину 2024 року в Україну ввезли на третину більше авто, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомляє пресслужба "Укравтопром".

За даними Держстату, з січня по червень в Україну було імпортовано 167,6 тис легкових авто (вживаних та нових). Це на третину більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Зазначається, що за пів року в Україну ввезли легкових авто майже на 2,3 млрд дол, що на 40% більше, ніж торік.

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ТОП-10 країн постачальників легкових авто:

Німеччина - 33074 од.; США - 27649 од.; Японія - 18099 од.; Китай - 17715 од.; Корея - 8703 од.; Франція - 8284 од.; Словаччина - 7814 од.; Мексика - 7767 од.; Велика Британія - 6978 од.; Чехія - 6825 од.

Нагадаємо:

З початку року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 67,4 млрд грн. Це на 19% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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