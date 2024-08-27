У липні Pespublika Park знизив споживання української електроенергії на 88% завдяки імпорту

У період відновлення стабілізаційних відключень електроенергії у липні у столиці, ТРЦ "Республіка Парк" повідомив про значне зниження споживання української електроенергії. Це стало можливим завдяки переходу на імпортну електроенергію з початку липня.

За даними адміністрації ТРЦ, у липні центр використав в своїй діяльності лише 12% української електроенергії порівняно з попереднім місяцем. Вся інша була імпортована.

Враховуючи, що "Республіка Парк" входить до п'ятірки найбільших споживачів електроенергії в Києві, таке зниження суттєво вплинуло на загальне навантаження на міську енергосистему.

"Перехід на імпорт електроенергії – це стратегічне рішення, яке дозволило нам не лише оптимізувати витрати, але й зробити свій внесок у стабілізацію енергосистеми міста", - прокоментувала Юлія Щаслива, СЕО ТРЦ Respublika Park . "При цьому, ми змогли зберегти повну функціональність об'єкту, включаючи роботу кондиціонерів, парку розваг "Neopolis" та всіх магазинів". Зважаючи на перехід на імпортну електроенергію, ріст витрат на електроенергію склав лише 9% порівняно з червнем. За оцінками фахівців, якби ТРЦ продовжував працювати на генераторах, витрати були би приблизно на 11% вищими від липневих значень. Зміна джерела енергопостачання позитивно вплинула і на роботу закладів харчування в ТРЦ. "Ми спостерігаємо збільшення товарообігу фудкорту та ресторанів. Багато людей з навколишніх житлових комплексів приходять до нас поїсти, або придбати готові страви з собою, закрити максимально потреби, в тому числі зарядити свої електромобілі. Ми робимо все, щоб ТРЦ Respublika Park працював без перебоїв для забеспечення потреб повсякденного життя киян", - додала Юлія Щаслива.

Юлія Щаслива

Рішення ТРЦ Respublika Park про використання імпортної електроенергії є складовою частиною масштабного плану з оптимізації енергоспоживання. Експерти енергетичного сектору зазначають, що такі ініціативи великих споживачів електроенергії можуть суттєво вплинути на загальну ситуацію з енергопостачанням, особливо в періоди пікових навантажень. Вони підкреслюють важливість пошуку альтернативних джерел енергії для великих об'єктів інфраструктури.

"Використання імпортованої електроенергії - це не лише про ефективність нашого ТРЦ. Це про відповідальність перед суспільством. Ми звільняємо потужності української енергосистеми, які можуть бути спрямовані на забезпечення життєво важливих об'єктів та потреб населення. Таким чином, ми робимо свій внесок у загальну енергетичну безпеку країни", - підкреслила Юлія Щаслива.

ТРЦ "Республіка Парк" планує продовжувати моніторинг ситуації з енергоспоживанням та шукати шляхи для подальшої оптимізації використання ресурсів. Це особливо актуально в умовах нестабільної енергетичної ситуації в країні та необхідності підготовки до осінньо-зимового періоду.

Довідка

Respublika Park – супер-регіональний ТРЦ, відкритий у листопаді 2021 року в Києві, загальна площа – 300 000 кв.м. Власник ТРЦ – австрійська компанія Trafin Consulting und Entwicklungs GmbH, що була заснована у Відні у 2013 році та працює у сфері нерухомості. Керуючий директор компанії – Василій Толстунов. Наразі акціонер Республіка Парк успішно представлений на ринках нерухомості Центральної та Східної Європи. Trafin здійснює значні інвестиції в торгові, готельні та житлові комплекси у багатьох країнах та є вагомим учасником інвестиційного сектору української економіки як власник ТРЦ Respublika Park.