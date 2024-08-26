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У вівторок буде застосовано декілька черг відключень

Понеділок, 26 серпня 2024, 20:55 - Олексій Артемчук

Попередньо за інформацією від "Укренерго" буде можливість задіяти графіки стабілізаційних відключень у вівторок, 27 серпня. 

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

За попередньою інформацією від "Укренерго" 27 серпня в Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях буде можливість задіяти графіки стабілізаційних відключень. 

Черги відключень будуть застосовуватись за таким графіком:

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  • 00:00 - 06:00 три черги відключень
  • 06:00 - 11:00 чотири черги
  • 11:00 - 15:00 три черги
  • 15:00 - 21:00 чотири черги
  • 21:00 - 00:00 три черги

Довідка: коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго. Саме обленерго формують відповідні графіки для кожного регіону. "Укренерго" визначає лише кількість черг, яку одночасно мають відключити всі обленерго в країні.

Нагадаємо:

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"Укренерго" надало розпорядження ввести екстрені відключення світла. 

електроенергія ДТЕК
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